У медзакладах, які уклали договори з НСЗУ, медичні послуги надаються безкоштовно.

У пакети допомоги, що покриваються системою медичних гарантій, об’єднано 41 різний напрям. Які саме, дивіться тут.

Госпіталі ветеранів війни – не виняток. Йдеться не про військові госпіталі, а про комунальні медзаклади. Сьогодні в Україні 25 комунальних госпіталів безкоштовно обслуговують пацієнтів.

Найбільше таких закладів у Полтавській, Львівській та Волинській областях. Тут до гарантовано безкоштовних пакетів послуг входять стаціонарна і амбулаторна допомога, реабілітація у стаціонарі, хірургія тощо.

Дізнатися усі подробиці і деталі про госпіталі ветеранів війни і перелік пакетів медичної допомоги, які надаються безкоштовно, можна, скориставшись дашбордом. Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій дивіться тут.

НСЗУ надає докладну покрокову інструкцію, як знайти потрібну інформацію.

Зайшовши за попереднім посиланням, у пошуковому вікні Надавач послуг наберіть слово госпіталь. У вас висвітиться перелік усіх госпіталів, що підписали договори з НСЗУ, отже, внесені до системи медгарантій.

Оберіть госпіталь і отримаєте всю необхідну інформацію щодо цього лікувального закладу і кількості пакетів допомоги, які покриває держава.

Варто зазначити, що у кожного госпіталю кількість пакетів різна.

Приміром, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи надає безоплатну допомогу за 15 медичними пакетами. Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни – за 10.

Джерело: НСЗУ