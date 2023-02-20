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У НСЗУ розповіли, в яких випадках за анестезію платити не потрібно

20 Лютого 2023, 10:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Pixabay

Фахівці Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розповіли, коли за послуги анестезіолога платити не потрібно.

– Анестезія для пацієнтів безкоштовна в рамках пакетів Програми медичних гарантій. Анестезія є частиною медичних послуг і має надаватися безкоштовно, незалежно від того – планова це чи невідкладна  процедура, – йдеться в повідомленні НСЗУ.

Водночас медичні заклади повинні забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за рахунок інших програм державного бюджету.

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Безкоштовне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів у рамках пакетів медичної допомоги, які охоплюють:

  • хірургічні операції для дорослих і дітей у стаціонарних умовах і в умовах стаціонару одного дня;
  • медичну допомогу під час пологів;
  • стоматологічну допомогу дорослим і дітям;
  • стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій;
  • медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, туберкульозі, стаціонарну психіатричну допомогу та стаціонарну паліативну допомогу;
  • діагностику та лікування дорослих та дітей з туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах;
  • медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках;
  • під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології, таких як езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія;
  • під час хіміотерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах а також лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Джерело
МОЗ
Теги
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