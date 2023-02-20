Фахівці Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розповіли, коли за послуги анестезіолога платити не потрібно.

– Анестезія для пацієнтів безкоштовна в рамках пакетів Програми медичних гарантій. Анестезія є частиною медичних послуг і має надаватися безкоштовно, незалежно від того – планова це чи невідкладна процедура, – йдеться в повідомленні НСЗУ.

Водночас медичні заклади повинні забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за рахунок інших програм державного бюджету.

Зараз дивляться

Безкоштовне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів у рамках пакетів медичної допомоги, які охоплюють: