Фахівці Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розповіли, коли за послуги анестезіолога платити не потрібно.
– Анестезія для пацієнтів безкоштовна в рамках пакетів Програми медичних гарантій. Анестезія є частиною медичних послуг і має надаватися безкоштовно, незалежно від того – планова це чи невідкладна процедура, – йдеться в повідомленні НСЗУ.
Водночас медичні заклади повинні забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за рахунок інших програм державного бюджету.
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Безкоштовне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів у рамках пакетів медичної допомоги, які охоплюють:
- хірургічні операції для дорослих і дітей у стаціонарних умовах і в умовах стаціонару одного дня;
- медичну допомогу під час пологів;
- стоматологічну допомогу дорослим і дітям;
- стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій;
- медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, туберкульозі, стаціонарну психіатричну допомогу та стаціонарну паліативну допомогу;
- діагностику та лікування дорослих та дітей з туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах;
- медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках;
- під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології, таких як езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія;
- під час хіміотерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах а також лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах.