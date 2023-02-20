Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

В НСЗУ рассказали, в каких случаях за анестезию платить не нужно

20 февраля 2023, 10:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Pixabay

Специалисты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, когда за услуги анестезиолога платить не нужно.

— Анестезия для пациентов бесплатна в рамках пакетов Программы медицинских гарантий. Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является данная процедура плановой или неотложной, — говорится в сообщении НСЗУ.

При этом медицинские заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также те, которые закупаются за счет других программ государственного бюджета.

Читайте также:
вакцинацияСтандарт в мировой практике и экономия времени: Минздрав о введении нескольких вакцин одновременно

Сейчас смотрят

Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи, которые включают:

  • хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях и в условиях стационара одного дня;
  • медицинскую помощь при родах;
  • стоматологическую помощь взрослым и детям;
  • стационарную помощь без проведения хирургических операций;
  • медпомощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, туберкулезе, стационарную психиатрическую помощь и стационарную паллиативную помощь;
  • диагностику и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях;
  • медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;
  • во время проведения обследований для раннего выявления онкологии, таких как эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, гистероскопия, цистоскопия и бронхоскопия;
  • во время химиотерапевтического и радиологического лечения взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях, а также лечения пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях.

Источник
Минздрав
Теги
Біль Медики МОЗ Украины Операция
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь