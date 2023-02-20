Специалисты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, когда за услуги анестезиолога платить не нужно.

— Анестезия для пациентов бесплатна в рамках пакетов Программы медицинских гарантий. Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является данная процедура плановой или неотложной, — говорится в сообщении НСЗУ.

При этом медицинские заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также те, которые закупаются за счет других программ государственного бюджета.

Сейчас смотрят

Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи, которые включают: