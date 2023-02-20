Специалисты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, когда за услуги анестезиолога платить не нужно.
— Анестезия для пациентов бесплатна в рамках пакетов Программы медицинских гарантий. Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является данная процедура плановой или неотложной, — говорится в сообщении НСЗУ.
При этом медицинские заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также те, которые закупаются за счет других программ государственного бюджета.
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Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи, которые включают:
- хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях и в условиях стационара одного дня;
- медицинскую помощь при родах;
- стоматологическую помощь взрослым и детям;
- стационарную помощь без проведения хирургических операций;
- медпомощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, туберкулезе, стационарную психиатрическую помощь и стационарную паллиативную помощь;
- диагностику и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях;
- медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;
- во время проведения обследований для раннего выявления онкологии, таких как эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, гистероскопия, цистоскопия и бронхоскопия;
- во время химиотерапевтического и радиологического лечения взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях, а также лечения пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях.