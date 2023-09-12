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Медицинские инновации: в Украине начали использовать искусственный интеллект для диагностики болезней

12 сентября 2023, 12:43
Ольга Боднарчук редактор
Медицинские инновации: в Украине начали использовать искусственный интеллект для диагностики болезней
Источник: Pixabay

Одесса стала первооткрывателем в сфере медицинских инноваций в Украине, здесь был внедрен первый в стране пилотный проект по телемедицине под названием BrainScan. Эта система основывается на искусственном интеллекте, она может проводить диагностику заболеваний и повреждений головного мозга.

Внедрение искусственного интеллекта в медицину показало хорошие результаты. Сейчас нейросети для диагностики пациентов активно применяются в прифронтовом Краматорске Донецкой области.

BrainScan построен на основе нейросети, способной в автоматическом режиме анализировать компьютерные томографии и выявлять патологические изменения. Уже через 5 минут после обработки снимка программа позволяет врачу принимать решение о лечении пациента.

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Проект BrainScan реализуется при содействии Министерства здравоохранения Украины, и получил поддержку от проекта USAID Ukraine.

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Источник
Минздрав
Теги
Исследования МОЗ Украины Штучний інтелект
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