Одесса стала первооткрывателем в сфере медицинских инноваций в Украине, здесь был внедрен первый в стране пилотный проект по телемедицине под названием BrainScan. Эта система основывается на искусственном интеллекте, она может проводить диагностику заболеваний и повреждений головного мозга.

Внедрение искусственного интеллекта в медицину показало хорошие результаты. Сейчас нейросети для диагностики пациентов активно применяются в прифронтовом Краматорске Донецкой области.

BrainScan построен на основе нейросети, способной в автоматическом режиме анализировать компьютерные томографии и выявлять патологические изменения. Уже через 5 минут после обработки снимка программа позволяет врачу принимать решение о лечении пациента.

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Проект BrainScan реализуется при содействии Министерства здравоохранения Украины, и получил поддержку от проекта USAID Ukraine.