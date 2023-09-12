Одеса стала першопочатківцем у сфері медичних інновацій в Україні, тут було впроваджено перший в країні пілотний проєкт з телемедицини під назвою BrainScan. Ця система ґрунтується на штучному інтелекті, вона може проводити діагностику захворювань та ушкоджень головного мозку.

Впровадження штучного інтелекту у медицину показало хороші результати. Зараз нейромережі для діагностики пацієнтів активно застосовуються в прифронтовому Краматорську на Донеччині.

BrainScan побудований на основі нейромережі, здатній в автоматичному режимі аналізувати комп’ютерні томографії та виявляти патологічні зміни. Вже через 5 хвилин після обробки знімка програма дозволяє лікареві ухвалювати рішення щодо лікування пацієнта.

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Проєкт BrainScan реалізується за сприяння Міністерства охорони здоров’я України та отримав підтримку від проєкту USAID Ukraine.