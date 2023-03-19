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Медик-волонтер из Чехии получил тяжелые ранения на Донбассе

19 марта 2023, 13:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Чешский медик-волонтер, который вместе с коллегами по проекту Phoenix помогал с лечением украинских военных на передовой, получил тяжелые ранения. Его транспортируют домой в Чехию.

Об этом сообщили сотрудники проекта на своей странице в Facebook.

— Один из наших отважных медиков-добровольцев на Донбассе получил осколочные ранения. На данный момент его состояние стабилизировано, но ситуация тяжелая и прогнозировать дальнейшее развитие событий невозможно. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы он как можно скорее вернулся на родину, – говорится в сообщении.

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Авторы сообщения также отметили, что пострадавший является одним из важных членов команды Phoenix, который только в ходе последней поездки на Донбасс, ставшую для его роковой, спас 25 человек.

Как сообщалось, в рамках проекта Phoenix чешские медики на востоке Украины обучают солдат оказанию первой помощи и сами транспортируют раненых с передовой.

Источник: Facebook

Теги
Война в Украине Донбасс Медики Чехия
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