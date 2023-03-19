Чеський медик-волонтер, який разом з колегами по проєкту Phoenix допомагав з лікуванням українських військових на передовій, отримав важкі поранення. Його транспортують додому до Чехії.

Про це повідомили співробітники проєкту на своїй сторінці в Facebook.

– Один з наших відважних медиків-добровольців на Донбасі отримав осколкові поранення. Наразі його стан стабілізовано, але ситуація важка і прогнозувати подальший розвиток подій неможливо. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якомога швидше повернувся на батьківщину, – йдеться в повідомленні.

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Автори повідомлення також відзначили, що потерпілий є одним з важливих членів команди Phoenix, який тільки під час останньої поїздки на Донбас, що стала для його фатальною, врятував 25 осіб.

Як повідомлялося, в рамках проєкту Phoenix чеські медики на сході України навчають солдатів надання першої допомоги і самі транспортують поранених з передової.

Джерело: Facebook