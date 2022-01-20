В случае, если врач или медсестра работает неполный рабочий день или неделю, их заработная плата будет рассчитываться пропорционально отработанному времени.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Яременко. Расчет должен производиться от установленной правительством базовой заработной платы – не менее 20 тыс. грн для врачей и не менее 13,5 тыс. грн для медицинских сестер.

По словам Яременко, сейчас обеспечение базовых выплат работникам зависит именно от руководителя больницы, который непосредственно распоряжается бюджетом учреждения. Злоупотребления руководства, такие как “чисто формальный” перевод на неполный рабочий день, работники имеют право обжаловать.

— Чтобы не выплачивать врачам базовую зарплату, которая была установлена правительством, руководители медучреждений иногда, сугубо на бумаге, могут перевести работников на 0,75 или 0,5 ставки, — рассказал он.

В то же время медики продолжают работать полный рабочий день. Такая ситуация является абсолютно недопустимой. Каждый медицинский работник, столкнувшийся с подобной ситуацией, должен обратиться с жалобой в региональное управление Гоструда.

После получения жалобы Гоструда проводит инспекционную проверку. Если установлено, что медработник формально переведен на неполный рабочий день, а фактически он работает полный, на руководителя медицинского учреждения наложат штраф – 65 тыс. грн за каждого работника.