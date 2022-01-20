У разі, якщо лікар чи медсестра працює неповний робочий день або тиждень, їх заробітна плата розраховуватиметься пропорційно до відпрацьованого часу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Олексій Яременко. Розрахунок має здійснюватися від встановленої урядом базової заробітної плати – не менше 20 тис. грн для лікарів та не менше 13,5 тис. грн для медичних сестер.

За словами Яременка, нині забезпечення базових виплат працівникам залежить саме від керівника лікарні, який безпосередньо розпоряджається бюджетом закладу. Зловживання керівництва, такі як “суто формальне” переведення на неповний робочий день, працівники мають право оскаржити.

– Аби не виплачувати лікарям базову зарплату, яка була встановлена урядом, керівники медзакладів іноді, суто на папері, можуть перевести працівників на 0,75 чи 0,5 ставки, – розповів він.

Водночас медики й надалі продовжують працювати повний робочий день. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Кожен медичний працівник, який зіштовхнувся з подібною ситуацією, має звернутися зі скаргою до регіонального управління Держпраці.

Після отримання скарги Держпраці проводить інспекційну перевірку. Якщо встановлено, що медпрацівника формально переведено на неповний робочий день, а фактично він працює повний, на керівника медичного закладу накладуть штраф – 65 тис. грн за кожного працівника.