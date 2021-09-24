Не прошло и суток, как Днепропетровская область переместилась из желтой зоны эпидемической опасности в оранжевую. Решение об этом было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета.

— За последние сутки имеем 456 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных — в Днепре, Кривом Роге и Каменском, — заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в Днепропетровской области стремительно растет уровень госпитализаций. Этот показатель не должен превышать 50%, сейчас он составляет 63,5%. То, как будут разворачиваться события дальше — зависит от каждого жителя Днепра и области.

Отметим, что в оранжевой зоне применяются ограничения желтого уровня эпидемической опасности. Местные власти имеют право вводит дополнительные карантинные ограничения по своему усмотрению.

По данным Минздрава, по состоянию на сегодня, 24 сентября, в Днепропетровской области на 889 заболевших коронавирусной инфекцией приходится 6 017 полностью вакцинированных жителей.

Источник: пресс-служба Днепропетровского областного совета