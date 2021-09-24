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Четырем областям Украины грозит красная зона карантина — Минздрав

24 сентября, 14:45 Людмила Грубнік
Четырем областям Украины грозит красная зона карантина — Минздрав
Источник: УНИАН

В течение этой недели специалисты Минздрава зафиксировали самые быстрые темпы распространения коронавируса в Украине за весь 2021 год. На 68% возросло количество новых случаев заболевания, на 51% — число госпитализаций.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

— По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки оранжевого уровня. Есть определенная часть областей, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в красный уровень эпидопасности. Это — Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, в ближайшее время эти области могут попасть в красную зону карантина.

В то же время пока нагрузка на медсистему страны контролируемая.

Пока заняты 34% реанимационных коек, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ.

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По поводу циркуляции штаммов в стране, то сейчас преобладает вариант Дельта.

С середины сентября в Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. В стране за сутки выявили более 9 тыс. новых случаев болезни.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Ігор Кузін , Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , МОЗ України
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