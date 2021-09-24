Протягом цього тижня фахівці МОЗ зафіксували найшвидші темпи поширення коронавірусу в Україні за увесь 2021 рік. На 68% зросла кількість нових випадків захворювання, на 51% – число госпіталізацій.

Про це під час прес-конференції у Києві повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Станом на 24 вересня вже дев’ять регіонів демонструють ознаки помаранчевого рівня. Є певна частина областей, які нині перебувають у зоні ризику входження вже навіть до червоного рівня епіднебезпеки. Це – Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, найближчим часом ці області можуть потрапити до червоної зони карантину.

Водночас поки що навантаження на медсистему країни контрольоване.

Наразі зайнято 34% реанімаційних ліжок, 31% ліжок із киснем та 13% апаратів ШВЛ.

Щодо циркуляції штамів у країні, то нині переважає варіант Дельта.

З середини вересня в Україні погіршилася ситуація з коронавірусом. У країні за добу виявили понад 9 тис. нових випадків хвороби.