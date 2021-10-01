Новый метод обнаружения Covid-19 на основе антигена, разработанный в лаборатории Северо-Западного университета в США, продемонстрировал 100% точность в слепом тесте за пять или меньше трех минут от мазка до сигнала.

Новые варианты вируса Covid-19 поставили под сомнение способность существующих методов тестирования предоставлять быстрые и неизменно точные результаты. Ведь те же ПЦР-тесты должны отправляться в лаборатории, а возврат может занять несколько дней.

Чтобы эффективно снизить скорость заражения, в таких местах, как, например, школы и больницы, нужны способы точно идентифицировать инфицированных людей в первые дни заражения, образно говоря, когда они только вошли в двери.

В новом экспресс-тесте мазка используется наномеханическая платформа для обнаружения нескольких поверхностных белков вируса Covid-19. Тест также может распознать различные варианты вируса.

— Мы были рады применить эту технологию, потому что это микро- и наносистемы, которым не нужно много вирусного материала для получения результата, — объяснил профессор материаловедения и инженерии Винаяка П. Дравид.

По его словам, в отличие от большинства доступных датчиков, которые полагаются только на один белок, тест может быть направлен на распознавание нескольких целей одновременно.

К тому же технология не ограничивается обнаружением только Covid-19. Ученые наработали некоторые исходные данные, чтобы продемонстрировать высокую чувствительность к другим заболеваниям, помимо коронавирусной инфекции.

— Вместо мазков из носа мы хотим использовать дыхание, поскольку оно имеет более низкую вирусную нагрузку, но в нем достаточно вируса, чтобы эта технология могла его обнаружить, — говорит профессор Дравид.

Ученый признался, что он представляет, как люди входят в отели, больницы и школы, берут на входе один из его тестов, делают выдох и тут же узнают, инфицированы они или нет.

Это качественно изменит тактику борьбы с инфекцией, полагает исследователь и автор новинки.