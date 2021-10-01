В Украине по состоянию на 1 октября 2021 года зафиксировали 2 435 413 новых случая коронавируса, а за сутки – 12 034. Среди них 1 059 детей и 248 медиков.
В больницы с диагнозом коронавирус госпитализировали 2 637 больных.
За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 56 446 пациентов, а за сутки – 172.
В то же время выздороветь от Covid-19 удалось 2 258 455 украинцам. За прошлые сутки преодолели болезнь 3 264 человека.
Всего в Украине провели 12 875 426 тестирований методом ПЦР, за сутки – 89 002.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
- г. Киев — 599 случаев;
- Винницкая область — 200 случаев;
- Волынская область — 325 случаев;
- Днепропетровская область — 725 случаев;
- Донецкая область — 745 случаев;
- Житомирская область — 375 случаев;
- Закарпатская область — 109 случаев;
- Запорожская область — 770 случаев;
- Ивано-Франковская область – 301 случай;
- Киевская область — 413 случаев;
- Кировоградская область — 73 случая;
- Луганская область — 485 случаев;
- Львовская область — 794 случая;
- Николаевская область — 327 случаев;
- Одесская область — 696 случаев;
- Полтавская область — 342 случая;
- Ровенская область — 445 случаев;
- Сумская область — 454 случая;
- Тернопольская область — 380 случаев;
- Харьковская область — 1 225 случаев;
- Херсонская область — 479 случаев;
- Хмельницкая область — 607 случаев;
- Черкасская область — 409 случаев;
- Черновицкая область — 566 случаев;
- Черниговская область — 190 случаев.
В то же время если сравнивать статистику с прошлым годом, то в этот же день, 1 октября 2020 года в Украине за сутки подтвердили 4 069 случаев Covid-19.
Вакцинация в Украине
За сутки, 30 октября, в Украине от коронавируса вакцинировали 129 533 человека. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы — 57 265 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 747 523 прививки.
Коронавирус в Украине
30 сентября в Украине коронавирус подтвердили в 11 757 человек. Выздороветь удалось 3 839 пациенту, а умерли – 194 человека. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV