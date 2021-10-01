В Украине по состоянию на 1 октября 2021 года зафиксировали 2 435 413 новых случая коронавируса, а за сутки – 12 034. Среди них 1 059 детей и 248 медиков.

В больницы с диагнозом коронавирус госпитализировали 2 637 больных.

За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 56 446 пациентов, а за сутки – 172.

В то же время выздороветь от Covid-19 удалось 2 258 455 украинцам. За прошлые сутки преодолели болезнь 3 264 человека.

Всего в Украине провели 12 875 426 тестирований методом ПЦР, за сутки – 89 002.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

г. Киев — 599 случаев;

Винницкая область — 200 случаев;

Волынская область — 325 случаев;

Днепропетровская область — 725 случаев;

Донецкая область — 745 случаев;

Житомирская область — 375 случаев;

Закарпатская область — 109 случаев;

Запорожская область — 770 случаев;

Ивано-Франковская область – 301 случай;

Киевская область — 413 случаев;

Кировоградская область — 73 случая;

Луганская область — 485 случаев;

Львовская область — 794 случая;

Николаевская область — 327 случаев;

Одесская область — 696 случаев;

Полтавская область — 342 случая;

Ровенская область — 445 случаев;

Сумская область — 454 случая;

Тернопольская область — 380 случаев;

Харьковская область — 1 225 случаев;

Херсонская область — 479 случаев;

Хмельницкая область — 607 случаев;

Черкасская область — 409 случаев;

Черновицкая область — 566 случаев;

Черниговская область — 190 случаев.

В то же время если сравнивать статистику с прошлым годом, то в этот же день, 1 октября 2020 года в Украине за сутки подтвердили 4 069 случаев Covid-19.

Вакцинация в Украине

За сутки, 30 октября, в Украине от коронавируса вакцинировали 129 533 человека. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы — 57 265 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 747 523 прививки.

Коронавирус в Украине

30 сентября в Украине коронавирус подтвердили в 11 757 человек. Выздороветь удалось 3 839 пациенту, а умерли – 194 человека. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV