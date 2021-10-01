В Україні станом на 1 жовтня 2021 року зафіксували 2 435 413 нових випадки коронавірусу, а за добу – 12 034. З-поміж них 1 059 дітей та 248 медиків.

До лікарень із діагнозом коронавірус госпіталізували 2 637 хворих.

За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 56 446 пацієнтів, а за добу – 172.

Водночас одужати від Covid-19 вдалося 2 258 455 українцям. За минулу добу подолали хворобу 3 264 людей.

Загалом в Україні провели 12 875 426 тестувань методом ПЛР, за добу – 89 002.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

м. Київ – 599 випадків;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 325 випадків;

Дніпропетровська область – 725 випадків;

Донецька область – 745 випадків;

Житомирська область – 375 випадків;

Закарпатська область – 109 випадків;

Запорізька область – 770 випадків;

Івано-Франківська область – 301 випадок;

Київська область – 413 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 485 випадків;

Львівська область – 794 випадки;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 696 випадків;

Полтавська область – 342 випадки;

Рівненська область – 445 випадків;

Сумська область – 454 випадки;

Тернопільська область – 380 випадків;

Харківська область – 1 225 випадків;

Херсонська область – 479 випадків;

Хмельницька область – 607 випадків;

Черкаська область – 409 випадків;

Чернівецька область – 566 випадків;

Чернігівська область – 190 випадків.

Водночас якщо порівнювати статистику з минулим роком, то цього ж дня, 1 жовтня 2020 року в Україні за добу підтвердили 4 069 випадків Covid-19.

Вакцинація в Україні

За добу, 30 жовтня, в Україні від коронавірусу вакцинували 129 533 людини. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані – 57 265 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 747 523 щеплення.

Коронавірус в Україні

30 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 11 757 людей. Одужати вдалося 3 839 пацієнту, а померли – 194 людей. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.