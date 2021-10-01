Новий метод виявлення Covid-19 на основі антигену, розроблений в лабораторії Північно-Західного університету в США, продемонстрував 100% точність в сліпому тесті за п’ять хвилин або менше трьох хвилин від мазка до сигналу.

Нові варіанти вірусу Covid-19 поставили під сумнів здатність існуючих методів тестування надавати швидкі і незмінно точні результати. Адже ті ж ПЛР-тести повинні відправлятися в лабораторії, а повернення може зайняти кілька днів.

Щоб ефективно знизити швидкість зараження, в таких місцях, як, наприклад, школи і лікарні, потрібні способи точно ідентифікувати інфікованих людей в перші дні зараження, образно кажучи, коли вони тільки увійшли в двері.

У новому експрес-тесті мазка використовується наномеханічна платформа для виявлення декількох поверхневих білків вірусу Covid-19. Тест також може розпізнати різні варіанти вірусу.

– Ми були раді застосувати цю технологію, тому що це мікро- і наносистеми, яким не потрібно багато вірусного матеріалу для отримання результату, – пояснив професор матеріалознавства та інженерії Вінаяка П.Дравід.

За його словами, на відміну від більшості доступних датчиків, які покладаються тільки на один білок, тест може бути спрямований на розпізнавання декількох цілей одночасно.

До того ж технологія не обмежується виявленням лише Covid-19. Вчені напрацювали деякі вихідні дані, щоб продемонструвати високу чутливість до інших захворювань, крім коронавірусної інфекції.

– Замість мазків з носа ми хочемо використовувати дихання, оскільки воно має нижче вірусне навантаження, але в ньому достатньо вірусу, щоб ця технологія могла його виявити, – говорить професор Дравід.

Вчений зізнався, що він уявляє, як люди входять в готелі, лікарні та школи, беруть на вході один з його тестів, роблять видих і тут же дізнаються, інфіковані вони чи ні.

Це якісно змінить тактику боротьби з інфекцією, вважає дослідник і автор новинки.