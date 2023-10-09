На сайте Министерства социальной политики создан информационный инструмент со списком предприятий, которые ставят протезы и производят вспомогательные средства реабилитации.

Об этом сообщила глава ведомства Оксана Жолнович.

По ее словам, эта инициатива направлена на улучшение доступности и эффективности процесса протезирования в Украине.

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В Минсоцполитики рассказали, что этот инструмент предоставляет возможность гражданам получать информацию о расположении предприятий и их контактные данные в удобной форме.

Кроме того, пользователи могут фильтровать информацию по регионам, районам или общинам, что облегчает поиск необходимых вспомогательных средств.

Оксана Жолонович отметила, что министерство работает над тем, чтобы сделать процесс протезирования максимально простым и доступным для всех граждан.

Теперь при выборе предприятия для получения протеза можно легко проверить его загруженность.

Эта информация позволит людям понять, придется ли ждать в очереди на протезирование.

Дашборд с перечнем протезных предприятий и других производителей вспомогательных средств реабилитации доступен на сайте министерства по следующей ссылке: https://www.ioc.gov.ua/analytick_DZR/ .

Источник: Оксана Жолнович