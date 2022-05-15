Северная Корея подтвердила еще 15 смертей от коронавируса. Таким образом общее количество тех, кто не смог преодолеть губительную инфекцию выросло до 42 жертв. В стране мобилизованы более миллиона медиков и других работников, чтобы попытаться подавить первую в стране вспышку Covid-19.

Напомним, что власти Северной Кореи неоднократно заявляли о том, что в стране нет Covid-19 уже более двух лет. Пока в минувший четверг не были официально подтверждены первые случи заболевания коронавирусной инфекцией.

В заявлении, опубликованном в государственных СМИ, говорится о том, что лихорадка распространилась по стране взрывным образом с конца апреля, но не сообщается, сколько именно случаев Covid-19 было обнаружено.

Некоторые эксперты говорят, что в Северной Корее не хватает диагностических наборов, необходимых для тестирования большого числа пациентов с подозрением на Covid-19.

Официальное Центральное информационное агентство Кореи также сообщило, что было подсчитано еще 296 180 человек с лихорадкой, в результате чего общее число зарегистрированных случаев Covid-19 достигло 820 620 человек.

Вспышка вызвала обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса в Северной Корее, поскольку считается, что большая часть из 26 млн человек в стране не привиты от коронавируса, а ее система здравоохранения десятилетиями находилась в упадке.

Некоторые эксперты говорят, что в Северной Корее могут быть огромные жертвы, если она немедленно не получит извне поставки вакцин, лекарств и других предметов медицинского назначения.

С четверга Северная Корея ввела общенациональный карантин для борьбы с вирусом. По мнению наблюдателей, это может еще больше напрячь хрупкую экономику страны, которая в последние годы пострадала из-за резкого сокращения внешней торговли, в том числе и из-за экономических санкций ООН в связи с ядерной программой северокорейского государства.