Північна Корея підтвердила ще 15 смертей від коронавірусу. Таким чином загальна кількість тих, хто не зміг подолати згубну інфекцію зросла до 42 жертв. У країні мобілізовано понад мільйон медиків та інших працівників, щоб спробувати придушити перший в країні спалах Covid-19.

Нагадаємо, що влада Північної Кореї неодноразово заявляла про те, що в країні немає Covid-19 вже більше двох років. Поки в минулий четвер не були офіційно підтверджені перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

У заяві, опублікованій в державних ЗМІ, йдеться про те, що лихоманка поширилася по країні вибуховим чином з кінця квітня, але не повідомляється, скільки саме випадків Covid-19 було виявлено.

Деякі експерти кажуть, що в Північній Кореї не вистачає діагностичних наборів, необхідних для тестування великої кількості пацієнтів з підозрою на Covid-19.

Офіційне центральне інформаційне агентство Кореї також повідомило, що було підраховано ще 296 180 осіб з лихоманкою, в результаті чого загальна кількість зареєстрованих випадків Covid-19 досягло 820 620 осіб.

Спалах викликав занепокоєння з приводу гуманітарної кризи в Північній Кореї, оскільки вважається, що велика частина з 26 млн осіб в країні не щеплені від коронавірусу, а її система охорони здоров’я десятиліттями перебувала в занепаді.

Деякі експерти кажуть, що в Північній Кореї можуть бути величезні жертви, якщо вона негайно не отримає ззовні поставки вакцин, ліків та інших предметів медичного призначення.

З четверга Північна Корея ввела загальнонаціональний карантин для боротьби з вірусом. На думку спостерігачів, це може ще більше напружити тендітну економіку країни, яка в останні роки постраждала через різке скорочення зовнішньої торгівлі, в тому числі і через економічні санкції ООН у зв’язку з ядерною програмою північнокорейської держави.