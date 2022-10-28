Немецкий фонд борьбы со СПИДом поддержал проект Фонда Елены Пинчук “Мобильные клиники для ВИЧ-положительных детей в Украине”. Средства накануне собрали на благотворительном оперном гала-концерте.

Сообщается, что благотворительный вечер состоялся в Дюссельдорфе, в рамках 13 оперного гала-концерта в пользу людей с ВИЧ.

Стало известно, что в результате тихого аукциона удалось собрать €25 тыс., которые будут направлены на приобретение мобильной клиники для киевской команды медиков НДСБ Охматдет, которая в течение года посещает до семи регионов Украины.

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— Мы благодарны немецким партнерам за поддержку одного из важнейших проектов Фонда. Со своей стороны, мы увеличили сумму доната еще на €12 500. ВИЧ-позитивные дети имеют право на медицинскую помощь независимо от места проживания, особенно во время войны, – прокомментировала основательница фонда Елена Пинчук.

Мобильные клиники для ВИЧ-позитивных детей в Украине – это проект Фонда Елены Пинчук, который стартовал еще в 2009 году и призван помочь тысячам ВИЧ-положительных детей получить постоянный доступ к квалифицированной медицинской помощи в наиболее пострадавших от эпидемии ВИЧ/СПИД регионах.

Сообщается, что в среднем за год в мобильных клиниках проходят обследование 1 000 пациентов, 200-300 из них госпитализируют. Согласно статистике, команды медиков мобильных клиник посещают до десяти регионов Украины и около 100 населенных пунктов, на их базе проходят обучение 600-700 медицинских работников.

Источник: Фонд Елены Пинчук

Фото: Фонд Елены Пинчук