Німецький фонд боротьби зі СНІДом підтримав проєкт Фонду Олени Пінчук “Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей в Україні”. Кошти напередодні зібрали на благодійному оперному гала-концерті.

Повідомляється, що благодійний вечір відбувся в Дюссельдорфі, в рамках 13 оперного гала-концерту на користь людей з ВІЛ.

Стало відомо, що в результаті тихого аукціону вдалося зібрати €25 тис., які будуть спрямовані на придбання мобільної клініки для київської команди медиків НДСЛ Охматдит, яка протягом року відвідує до семи регіонів України.

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– Ми вдячні німецьким партнерам за підтримку одного з найважливіших проєктів Фонду. Зі свого боку, ми збільшили суму доната ще на €12 500. ВІЛ-позитивні діти мають право на медичну допомогу незалежно від місця проживання, особливо під час війни, – прокоментувала засновниця Фонду Олена Пінчук.

Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей в Україні – це проєкт Фонду Олени Пінчук, який стартував ще в 2009 році і покликаний допомогти тисячам ВІЛ-позитивних дітей отримати постійний доступ до кваліфікованої медичної допомоги в найбільш постраждалих від епідемії ВІЛ/СНІД регіонах.

Повідомляється, що в середньому за рік в мобільних клініках проходять обстеження 1 000 пацієнтів, 200-300 з них госпіталізують. Згідно зі статистикою, команди медиків мобільних клінік відвідують до десяти регіонів України і близько 100 населених пунктів, на їхній базі проходять навчання 600-700 медичних працівників.

Джерело: Фонд Олени Пінчук

Фото: Фонд Олени Пінчук