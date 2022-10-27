У лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова з’явиться сучасне відділення реабілітації для українців, які постраждали від війни. Тут вони отримають додаткові можливості для відновлення.

– Це ще одна частина національного реабілітаційного Центру Незламні, мета якого – рятувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що капітальний ремонт приміщення площею 700 м.кв., а також закупівлю реабілітаційного обладнання профінансують Олена та Віктора Пінчуки в рамках Національного проєкту Recovery.

Стало також відомо, що відділення реабілітації матиме додатково 30 ліжок, зали фізичної реабілітації, ерготерапії.

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Меморандум про співпрацю сьогодні, 26 жовтня, підписали представники Фонду Віктора Пінчука, Львівської міської ради та Першого медоб’єднання Львова.

Джерело: Перше ТМО Львова