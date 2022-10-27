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Проект Recovery Елены и Виктора Пинчуков: во Львове появится современное отделение реабилитации

27 октября 2022, 12:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
фонд Пінчуків

В больнице Святого Луки Первого медобъединения Львова появится современное отделение реабилитации для украинцев, который пострадали от войны. Здесь они получат дополнительные возможности для восстановления.

— Это еще одна часть Национального реабилитационного центра Незламні, цель которого — спасать, протезировать и реабилитировать украинцев в Украине, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что капитальный ремонт помещения площадью 700 м. кв., а также закупку реабилитационного оборудования профинансируют Елена и Виктора Пинчуки в рамках национального проекта Recovery.

Стало также известно, что отделение реабилитации будет иметь дополнительно 30 коек, залы физической реабилитации, эрготерапии.

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Меморандум о сотрудничестве сегодня, 26 октября, подписали представители Фонда Виктора Пинчука, Львовского городского совета и Первого медобъединения Львова.

Источник: Первое ТМО Львова

Теги
Виктор Пинчук Львов Олена Пінчук реабілітація
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