Специалисты Национального реабилитационного Центра Незламні Первого медобъединения Львова спасли левую ногу 66-летней женщине из Бахмута, правую она потеряла во время вражеского обстрела.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— 66-летняя Ирина Пономаренко попала под обстрел в начале сентября. Когда звуки стрельбы немного стихли, женщина решилась выйти в магазин за продуктами, но в это время к ее ногам упал снаряд, — пишут медики.

Сейчас смотрят

По их словам, в результате взрыва правая нога Ирины была почти оторвана, а левая изуродована осколками.

Сообщается, что оказавшийся рядом местный медик оказал пострадавшей первую помощь, перевязал раны и отвез в больницу.

— Впервые после травмы в сознание Ирина пришла только через неделю. В больнице Днепра ей ампутировали правую ногу и стабилизировали состояние. Потом — дорога во Львов, — пишут медики.

По их словам, женщину доставили в Национальный реабилитационный Центр Незламні. Здесь хирурги и ортопеды-травматологи успешно выполнили многочасовую реконструктивную операцию: укоротили разбитую конечность, убрали неживые ткани, закрыли раны мышечным лоскутом и сделали пересадку кожи.

— Родным сказали, что я погибла. Просто меня перепутали с другой женщиной. А я боялась, что не выжили они, — вспоминает Ирина.

Сейчас женщина начинает процесс реабилитации. Он будет долгим. По словам медиков, кость на левой ноге должна срастись. Параллельно женщину готовят к протезированию в Центре Незламні.

Источник: Первое ТМО Львова