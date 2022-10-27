Фахівці Національного реабілітаційного Центру Незламні Першого медоб’єднання Львова врятували ліву ногу 66-річній жінці з Бахмута, праву вона втратила під час ворожого обстрілу.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– 66-річна Ірина Пономаренко потрапила під обстріл на початку вересня. Коли звуки стрілянини трохи стихли, жінка зважилася вийти в магазин за продуктами, але в цей час до її ніг впав снаряд, – пишуть медики.

Зараз дивляться

За їхніми словами, в результаті вибуху права нога Ірини була майже відірвана, а ліва понівечена осколками.

Повідомляється, що місцевий медик, який опинився поруч, надав постраждалій першу допомогу, перев’язав рани і відвіз до лікарні.

– Вперше після травми до тями Ірина прийшла тільки через тиждень. У лікарні Дніпра їй ампутували праву ногу і стабілізували стан. Потім – дорога до Львова, – пишуть медики.

За їхніми словами, жінку доставили в Національний реабілітаційний Центр Незламні. Тут хірурги і ортопеди-травматологи успішно виконали багатогодинну реконструктивну операцію: вкоротили розбиту кінцівку, прибрали неживі тканини, закрили рани м’язовим клаптем і зробили пересадку шкіри.

– Рідним сказали, що я загинула. Просто мене переплутали з іншою жінкою. А я боялася, що не вижили вони, – згадує Ірина.

Зараз жінка починає процес реабілітації. Він буде довгим. За словами медиків, кістка на лівій нозі повинна зростися. Паралельно жінку готують до протезування в Центрі Незламні.

Джерело: Перше ТМО Львова