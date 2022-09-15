Фонд Елены Пинчук в рамках проекта Regeneration намерен привлечь лучший мировой опыт для бесплатной подготовки украинских психологов, которые помогут пострадавшим от войны женщинам.

Бесплатная подготовка психологов для помощи женщинам: в Украине стартует проект Фонда Елены Пинчук / 6 images

— Цель — помочь как можно большему количеству украинок, которые стали свидетелями тяжелых событий. Это те люди, которые имеют наибольший потенциал для психологического восстановления сейчас и уже в послевоенной Украине, — говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Отмечается, что в рамках проекта, который получил название Regeneration, международные специалисты из девяти стран мира бесплатно будут готовить украинских психологов для психологической поддержки и восстановления ментального здоровья украинских женщин во время и после войны.

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— Наша задача восстановить ресурс женщин, позаботиться об их ментальном здоровье, которое повлияет на возможность реализовать свой потенциал. Потому что в будущем это поможет Украине в ее восстановлении, — подчеркивает Елена Пинчук.

Сообщается, что первый этап проекта охватит 20 терапевтов и около 600 участников-бенефициаров, которым помогут трансформировать последствия травм, полученных во время войны.