Фонд Олени Пінчук в рамках проекту Regeneration має намір залучити кращий світовий досвід для безкоштовної підготовки українських психологів, які допоможуть постраждалим від війни жінкам.

Безкоштовна підготовка психологів для допомоги жінкам: в Україні стартує проект Фонду Олени Пінчук / 6 зображень

– Мета – допомогти якомога більшій кількості українок, які стали свідками важких подій. Це ті люди, які мають найбільший потенціал для психологічного відновлення зараз і вже в післявоєнній Україні, – йдеться в повідомленні пресслужби Фонду.

Відзначається, що в рамках проекту, який отримав назву Regeneration, міжнародні фахівці з дев’яти країн світу безкоштовно готуватимуть українських фахівців для психологічної підтримки та відновлення ментального здоров’я українських жінок під час і після війни.

– Наше завдання відновити ресурс жінок, подбати про їхнє ментальне здоров’я, яке вплине на можливість реалізувати свій власний потенціал. Тому що в майбутньому це допоможе Україні в її відновленні, – підкреслює Олена Пінчук.

Повідомляється, що перший етап проекту охопить 20 терапевтів і близько 600 учасників-бенефіціарів, яким допоможуть трансформувати наслідки травм, отриманих під час війни.