В Минздраве назвали преимущество для вакцинированных украинцев. Отныне в стране контактные лица с прививкой не будут отправляться на самоизоляцию.

Об этом говорится в обновленных стандартах Минздрава по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

— Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес коронавирус в течение последних шести месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться, — пишет пресс-служба профильного ведомства.

В то же время за контактными лицами все равно будет установлено наблюдение, на это не влияет факт иммунизации.

Но если симптомы заболевания у человека со временем появятся, он должен пройти тестирование и находиться на самоизоляции до получения результата анализа.

— Если тест положительный, касательно лица принимаются все меры как к такому, который имеет Covid-19, — добавляют в Минздраве.

В Украине с февраля 2021 года продолжается вакцинация от коронавируса. Однако люди не очень активно иммунизируются.

В Минздраве анонсировали преимущества для граждан с прививкой, но пока такое решение не принято.