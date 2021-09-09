В Минздраве назвали преимущество для вакцинированных украинцев. Отныне в стране контактные лица с прививкой не будут отправляться на самоизоляцию.
Об этом говорится в обновленных стандартах Минздрава по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом.
— Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес коронавирус в течение последних шести месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться, — пишет пресс-служба профильного ведомства.
В то же время за контактными лицами все равно будет установлено наблюдение, на это не влияет факт иммунизации.
Но если симптомы заболевания у человека со временем появятся, он должен пройти тестирование и находиться на самоизоляции до получения результата анализа.
— Если тест положительный, касательно лица принимаются все меры как к такому, который имеет Covid-19, — добавляют в Минздраве.
В Украине с февраля 2021 года продолжается вакцинация от коронавируса. Однако люди не очень активно иммунизируются.
В Минздраве анонсировали преимущества для граждан с прививкой, но пока такое решение не принято.