У МОЗ назвали перевагу для вакцинованих українців. Відтепер у країні контактні особи зі щепленням не будуть відправлятися на самоізоляцію.

Про це йдеться в оновлених стандартах МОЗ з наданням медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом.

– Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на коронавірус протягом останніх шести місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів не мають самоізолюватися, – пише прес-служба профільного відомства.

Водночас за контактними особами все одно буде встановлене спостереження, на це не впливає факт імунізації.

Але якщо симптоми захворювання у людини з часом з’являться, вона має пройти тестування та перебувати на самоізоляції до отримання результату аналізу.

– Якщо тест позитивний, щодо особи вживаються всі заходи як до такої, яка має Covid-19, – додають у МОЗ.

В Україні з лютого 2021 року триває вакцинація від коронавірусу. Проте люди не дуже активно імунізуються.

У МОЗ анонсували переваги для громадян зі щепленням, але поки що таке рішення не ухвалили.