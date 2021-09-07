В Украине продолжает падать рождаемость, поэтому в этом году может быть новый антирекорд последних 30 лет.

Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot. По данным Держастату, последний прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР — в 1990 году. С тех пор рождаемость уменьшается.

В первом полугодии 2021 года родилось 132 тыс. 595 детей. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2020-го, когда было 139 тысяч. 134 новорожденных, и на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, когда их было 149 тыс. 549.

По средним ежемесячным цифрам легко проследить, как каждый месяц уменьшается рождаемость. В 2019-м году ежемесячно в среднем рождалось 25,7 тыс. младенцев, в 2020 году — 24,5 тыс., в первой половине 2021-го — 22 тыс. новорожденных.

Самую худшую рождаемость за последние 30 лет зафиксировали в 2020 году. Тогда появилось на свет 293 тыс. 457 младенцев. Согласно текущей динамике, 2021 год может перекрыть эти показатели.

Кроме того, в Украине за январь-июнь 2021 года смертность населения превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне – на 4,3%.

С начала года в Украине умер 349 041 человек. Это на 62 031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287 010 человек.

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Источник: OpenDataBot