В Україні продовжує падати народжуваність, тому цього року може бути новий антирекорд останніх 30 років.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними OpenDataBot. За даними Держстату, останній приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР — в 1990-му році. Відтоді народжуваність зменшується.

У першому півріччі 2021 року народилося 132 тис. 595 дітей. Це на 5% менше, ніж в першому півріччі 2020-го, коли було 139 тис. 134 новонароджених, і на 11,5% менше, ніж в першому півріччі 2019-го, коли їх було 149 тис. 549.

За середніми щомісячними цифрами легко простежити, як кожен місяць зменшується народжуваність. У 2019 році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тис. немовлят, у 2020-му — 24,5 тис., у першій половині 2021-го — 22 тис. новонароджених.

Найгіршу ж народжуваність за останні 30 років зафіксували у 2020 році. Тоді з’явилося на світ 293 тис. 457 немовлят. Згідно з поточною динамікою, 2021 рік може перекрити ці показники.

Крім того, в Україні за січень-червень 2021 року смертність населення перевищила рівень 2020 року на 21,6%, зокрема в червні – на 4,3%.

Із початку року в Україні померла 349 041 людина. Це на 62 031 смерть більше, аніж за січень-червень 2020 року, коли померло 287 010 осіб.

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Джерело: OpenDataBot