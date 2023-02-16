В Броварах Киевской области сегодня, 16 февраля, 11-летняя девочка погибла в результате падения с 14-го этажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небытов.

— Сегодня об этом нам сообщили очевидцы около 12 часов. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась до приезда медиков. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевщины, — пишет Небытов.

По его словам, обстоятельства инцидента выясняются. Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство.

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Можно ли по каким-либо признакам понять, что ребенок задумал сотворить с собой что-то страшное и необратимое. Факты ICTV попросили прокомментировать случившееся психолога-эксперта Викторию Островскую.

— Самоубийство — это мольба о помощи, которую никто не услышал. Не помню, кто именно это сказал, но эти слова, на мой взгляд, как нельзя лучше передают суть трагедии, — говорит Виктория.

По ее словам, в большинстве случаев подростки решаются на самоубийство, пытаясь таким образом обратить внимание родителей, учителей, других значимых для них людей на свои проблемы, протестуя таким страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых.

— Причины подросткового суицида нередко ищут в последнем событии погибшего, но они обычно являются последними каплями переполнившими чашу терпения ребенка, — отмечает психолог.

Среди признаков готовности ребенка к суициду психолог отметила следующие:

утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, безволие;

пренебрежение собственным видом, неряшливость;

появление тяги к уединению, отдаление от близких людей;

резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, беспричинные слезы, медленная и маловыразительная речь;

внезапное снижение успеваемости и рассеянность;

плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины;

безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание ценных личных вещей, предметов увлечений;

усиление чувства тревоги;

стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за все, что было;

выражение безнадежности, поглощенность мыслями о смерти, разговоры о собственных похоронах;

открытые заявления типа: ненавижу жизнь; не могу больше этого выносить; жить не хочется; никому я не нужен.

Если вы заметили у ребенка тревожные наклонности, постарайтесь поговорить с ним по душам. Не стоит задавать вопрос о суициде, но можно попытаться выяснить, что его волнует, не чувствует ли он себя одиноким, несчастным, загнанным в ловушку, никому не нужным, советует психолог.

Источник: Андрей Небытов

Фото: Андрей Небытов