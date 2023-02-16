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Можливе самогубство: у Броварах 11-річна дівчинка загинула після падіння з 14-го поверху

16 Лютого 2023, 15:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Вікторія Островська психолог, психотерапевт
самогубство дитини

У Броварах Київської області сьогодні, 16 лютого, 11-річна дівчинка загинула в результаті падіння з 14-го поверху. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області генерал Андрій Нєбитов.

– Сьогодні про це нам повідомили очевидці близько 12 години. Від отриманих травм неповнолітня померла до приїзду медиків. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київщини, – пише Нєбитов.

За його словами, обставини інциденту з’ясовуються. Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство.

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Чи можна за якими-небудь ознаками зрозуміти, що дитина задумала створити з собою щось страшне і необоротне. Факти ICTV попросили прокоментувати те, що трапилося психолога Вікторію Островську.

– Самогубство – це благання про допомогу, яке ніхто не почув. Не пам’ятаю, хто саме це сказав, але ці слова, на мій погляд, якнайкраще передають суть трагедії, – каже Вікторія.

За її словами, в більшості випадків підлітки наважуться на самогубство, намагаючись таким чином звернути увагу батьків, вчителів, інших значущих для них людей на свої проблеми, протестуючи таким страшним чином проти бездушності, байдужості, цинізму і жорстокості дорослих.

– Причини підліткового суїциду нерідко шукають в останній події загиблого, але вони зазвичай є останніми краплями,які переповнили чашу терпіння дитини, – зазначає психолог.

Серед ознак готовності дитини до суїциду психолог зазначила наступні:

  • втрата інтересу до улюблених занять, зниження активності, апатія, безвілля;
  • нехтування власним виглядом, неохайність;
  • поява тяги до самотності, віддалення від близьких людей;
  • різкі перепади настрою, неадекватна реакція на слова, безпричинні сльози, повільна і маловиразна мова;
  • раптове зниження успішності і неуважність;
  • погана поведінка в школі, прогули, порушення дисципліни;
  • байдуже розставання з речами або грошима, роздаровування цінних особистих речей, предметів захоплень;
  • посилення почуття тривоги;
  • прагнення привести справи в порядок, підвести підсумки, просити прощення за все, що було;
  • вираз безнадійності, поглинання думками про смерть, розмови про власні похорони;
  • відкриті заяви типу: ненавиджу життя; не можу більше цього виносити; жити не хочеться; нікому я не потрібен.

Якщо ви помітили у дитини тривожні нахили, постарайтеся поговорити з нею по душам. Не варто ставити питання про суїцид, але можна спробувати з’ясувати, що її хвилює, чи не відчуває вона себе самотньою, нещасною, загнаною в пастку, нікому не потрібною, радить психолог.

Джерело: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Теги
підлітки Поради психолога психічні розлади Самогубство
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