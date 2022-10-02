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Можно получить 20 баллов вместо 8: как в Украине изменились условия аттестации медиков

2 октября 2022, 12:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В Украине изменились условия аттестации врачей. Теперь за владение цифровыми навыками будут начисляться дополнительные баллы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

– Для стимулирования развития цифровой компетентности медицинских работников Минздрав внес изменения в Порядок проведения аттестации врачей, – говорится в сообщении.

Раньше за владение цифровыми навыками насчитывалось максимум 8 баллов. Изменения в условиях аттестации допускают, что теперь можно будет получить 20 баллов.

– Все врачи, осуществляющие профессиональную деятельность, обязаны ежегодно проходить аттестационную комиссию и по результатам прохождения подтверждать не менее 50 баллов, – уточняет Минздрав.

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В то же время, дополнительные 8 баллов, согласно изменениям в Порядок проведения аттестации, можно получить за образовательные мероприятия, не относящиеся к врачебной специальности, но являются частью квалификационных требований, таких как медицинская этика, деонтология, коммуникационные навыки и т. д.

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Источник
Минздрав
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