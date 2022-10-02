В Украине изменились условия аттестации врачей. Теперь за владение цифровыми навыками будут начисляться дополнительные баллы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

– Для стимулирования развития цифровой компетентности медицинских работников Минздрав внес изменения в Порядок проведения аттестации врачей, – говорится в сообщении.

Раньше за владение цифровыми навыками насчитывалось максимум 8 баллов. Изменения в условиях аттестации допускают, что теперь можно будет получить 20 баллов.

– Все врачи, осуществляющие профессиональную деятельность, обязаны ежегодно проходить аттестационную комиссию и по результатам прохождения подтверждать не менее 50 баллов, – уточняет Минздрав.

В то же время, дополнительные 8 баллов, согласно изменениям в Порядок проведения аттестации, можно получить за образовательные мероприятия, не относящиеся к врачебной специальности, но являются частью квалификационных требований, таких как медицинская этика, деонтология, коммуникационные навыки и т. д.