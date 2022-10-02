В Україні змінилися умови атестації лікарів. Відтепер за володіння цифровими навичками будуть нараховуватися додаткові бали. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Для стимулювання розвитку цифрової компетентності медичних працівників МОЗ вніс зміни до Порядку проведення атестації лікарів, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни передбачають нарахування додаткових балів при атестації за підвищення рівня володіння цифровими компетенціями медичними працівниками.

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– Усі лікарі, які здійснюють професійну діяльність, зобов’язані щорічно проходити атестаційну комісію і за результатами проходження підтверджувати не менше 50 балів, – уточнює МОЗ.

Повідомляється, що раніше за володіння цифровими навичками налічувалося максимум вісім балів. Тепер важливий вплив на результат атестації має не тільки медична освіта та навички, а й цифрова грамотність лікаря.

Зміни в умовах атестації припускають, що можна буде отримати 20 балів за володіння відповідним рівнем цифрової компетентності.

У той же час додаткові вісім балів, згідно зі змінами до Порядку проведення атестації, можна отримати за освітні заходи, що не відносяться до лікарської спеціальності, але є частиною кваліфікаційних вимог, таких як питання медичної етики, деонтології, комунікаційні навички тощо.