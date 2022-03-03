Институт сердца в Киеве работает в полном составе. Медики оказывают скорую помощь пациентам из Киева и Киевской области.

— Все, кто может, передайте эту информацию медикам скорой помощи, пациентам и врачам, — обратился директор Института сердца Борис Тодуров к коллегам и всем неравнодушным людям. — Мы принимаем пациентов с острым инфарктом, острым коронарным синдромом, с тромбоэмболией и критическими врожденными пороками и все экстренные случаи.

Институт временно не выполняет плановых операций. Все отложено до лучших времен, но все что касается экстренной помощи, все врачи института делают. Ежедневно в институте проводится по несколько операций по стентированию.

Четверо суток до этого медицинские работники Института не выходили за пределы медучреждения, они работали без смены. Когда возникла угроза бомбардировки Киева, всех пациентов, кроме реанимационных, спустили в подвал. Там же находились и семьи персонала.

Детское отделение — детки с родителями — тоже расположилось в подвале. Все пациенты получали необходимое лечение. Было организовано и питание, люди могли принять душ.

Если вам стало плохо в укрытии или дома, но вы не можете приехать в медицинское учреждение, вас могут проконсультировать по телефону 067 118 09 19 работники Первого медобъединения Львова. Они работают круглосуточно и оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся.

В случае, если исчезнет мобильная связь, получить консультацию можно по городскому номеру:

032 258 11 11.

Источник: Борис Тодуров