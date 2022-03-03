Інститут серця у Києві працює у повному складі. Медики надають швидку допомогу пацієнтам із Києва та Київської області.

– Усі, хто може, передайте цю інформацію медикам швидкої допомоги, пацієнтам та лікарям, – звернувся директор Інституту серця Борис Тодуров до колег та всіх небайдужих людей. – Ми приймаємо пацієнтів з гострим інфарктом, гострим коронарним синдромом, з тромбоемболією та критичними вродженими вадами та всі екстрені випадки.

Інститут тимчасово не виконує планових операцій. Все відкладено до кращих часів, але що стосується екстреної допомоги, всі лікарі інституту її надають. Щодня у закладі проводиться по кілька операцій зі стентування.

Чотири доби до цього медичні працівники Інституту не виходили за межі медустанови, вони працювали без зміни. Коли виникла загроза бомбардування Києва, всіх пацієнтів, крім реанімаційних, спустили до підвалу. Там же були і сім’ї персоналу.

Дитяче відділення – дітки з батьками – теж розташувалося у підвалі. Усі пацієнти отримували потрібне лікування. Було організоване харчування, люди могли прийняти душ.

Якщо вам стало погано в укритті чи будинку, але ви не можете приїхати до медичного закладу, вас можуть проконсультувати за телефоном 067 118 09 19 працівники Першого медоб’єднання Львова. Вони працюють цілодобово і надають медичну допомогу всім, хто її потребує.

У випадку, якщо зникне мобільний зв’язок, отримати консультацію можна за номером:

032 258 11 11.

Джерело: Борис Тодуров