Аукцион Art for life прошел в столице. Его цель – собрать средства на медицинское оборудование для военных госпиталей, где спасают жизнь нашим воинам.

Инициировали его проведение два благотворительных фонда: имени Богдана Ступки и SOS FUND UA. Им, в сотрудничестве с Галереей Вакуленко, удалось собрать картины известнейших современных художников нашей страны, которые и стали лотами.

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— Картина Александра Ройтбурда Проект полуфигуры. Она очень хорошая. Это уникальный лот. Их было написано 24 и они были сразу раскуплены, — рассказал совладелец галереи Владислав Вакуленко.

Эта картина – один из самых дорогих лотов аукциона. Ценник стартовал от $8 тыс.! Всего на аукционе 35 позиций. Каждая работа предоставлена ​​либо самим автором, либо коллекционерами, и имеет как финансовую, так и художественную ценность — говорят специалисты.

– Мы как профессиональная галерея собрали профессиональную коллекцию. И люди, которые сегодня приобретают эти работы — могут ими наслаждаться и даже продавать, — сообщил Вакуленко.

Ведущий аукциона – Остап Ступка. Актер признается – этот опыт для него не первый. Но в этот раз – повод крайне важный – сбор средств на жизненно необходимое оборудование для военных госпиталей.

– Дело необходимо, это касается непосредственно хирургии в госпиталях, – сказал Остап Ступка. — Раненые наши ребята, приезжающие с фронта бойцы, которым необходима серьезная помощь. Потому мы и решили сделать аукцион произведений современного украинского искусства.

Цель сбора средств – это – сверхсовременная итальянская медицинская техника. Ее называют квантовыми хирургическими ножами, которые позволяют быстрее и качественнее проводить хирургическое вмешательство. Кроме того, планируют закупить дополнительную аппаратуру для ускорения заживления ран.

— Мы ездили по больницам и узнавали — какие потребности в оборудовании есть и исходили из этого перечня, — пояснил основатель SOS Fund UA Андрей Муха. — Перечень больниц очень велик. В первую очередь — это военный госпиталь в Киеве. И в дальнейшем для других больниц мы будем собирать средства на это оборудование.

В общей сложности, к аукциону присоединились двадцать человек. Благотворителям удалось собрать около 160 тыс. гривен.

Источник: Факты ICTV

Фото: Факти ICTV