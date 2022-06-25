Аукціон Art for life пройшов у столиці. Його мета – зібрати кошти на медичне обладнання для військових шпиталів, де рятують життя нашим воїнам.

Ініціювали його проведення два благодійні фонди: імені Богдана Ступки та SOS FUND UA. Їм, у співпраці з Галереєю Вакуленко, вдалося зібрати картини найвідоміших сучасних митців нашої країни, які і стали лотами.

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” – Картина Олександра Ройбрута Проект полуфігури. Вона дуже гарна. Це унікальний лот. Їх було написано 24 і вони були одразу розкуплені, – розказав співвласник галереї Владислав Вакуленко.

Ця картина – один із найдорожчих лотів аукціону. Цінник стартував від $8 тис.! Загалом на аукціоні 35 позицій . Кожна робота надана або самим автором, або колекціонерами, та має як фінансову так і художню цінність – кажуть фахівці.

– Ми як професійна галерея зібрали професійну колекцію. І люди які сьогодні придбають ці роботи – зможуть ними насолоджувтись та навіть продавати, – повідомив Вакуленко..

Ведучий аукціону – Остап Ступка. Актор зізнається – цей досвід для нього не перший. Але цього разу – привід вкрай важливий – збір коштів на життєво необхідне обладнання для військових шпиталів.

– Справа необхідна, це стосується безпосередньо хірургії в госпіталях, – сказав Остап Ступка. – Поранені наші хлопці, бійці, які приїжджають з фронту, яким необхідна серйозна допомога. Тому ми й вирішили зробити аукціон творів сучасного українського мистецтва.

Мета збору коштів – це – надсучасна італійська медична техніка. Її називають квантовими хірургічними ножами, які дозволяють швидше та якісніше проводити хірургічне втручання. Окрім цього – планують закупити додаткову апаратуру для пришвидшення загоєння ран.

“- Ми їздили по лікарнях та дізнавалися – які потреби в обладнанні є та виходили з цього переліку, – пояснив засновник SOS Fund UA Андрій Муха. – Перелік лікарень дуже великий. Насамперед – це військовий шпиталь у Києві. І в подальшому для інших лікарень ми будемо збирати кошти на це обладнання.

Загалом, до аукціону долучилися двадцятеро людей. Благодійникам вдалося зібрати близько 160 тис. гривень.

Джерело: Факти ICTV

Фото: Факти ICTV