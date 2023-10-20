Как сообщили эксперты Министерства здравоохранения Украины, в стране наблюдается увеличение количества больных острыми респираторно-вирусными инфекциями, которые являются традиционными для осенне-зимнего периода.

— За предыдущую неделю, с 9 по 15 октября, зарегистрировали 143 300 случаев заболеваний (ОРВИ, Covid-19 и грипп), что на 20% больше, чем неделю назад, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них – 84 956 детей в возрасте до 17 лет. Больше всего больных в Киевской, Ровенской и Житомирской областях. Меньше всего случаев заболевания — в Запорожской и Херсонской областях.

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Всего по Украине 3 330 человек попали в больницы с заболеваниями ОРВИ, гриппом и Covid-19. Среди пациентов, нуждавшихся в госпитализации, 57% — дети до 17 лет.

С 9 по 15 октября в стране зарегистрировано 34 летальных случая в результате Covid-19, среди людей старше 35 лет. Летальные случаи вследствие гриппа не зарегистрированы. Грипп штамма А обнаружили в Ивано-Франковской области, в Черновицкой области циркулирует грипп типа В.

В Минздраве напомнили, что самая действенная профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация, которая рекомендуется, однако не входит в перечень безвозмездных вакцин.

В Украине доступны две вакцины – французского и корейского производства – против гриппа, которые прошли государственный контроль соответствия показателям качества и продаются в аптеках. Почти 7 тыс. украинцев уже привились против гриппа.