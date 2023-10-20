Як повідомили експерти Міністерства охорони здоров’я України, у країні спостерігається збільшення кількості хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції, які є традиційними для осінньо-зимового періоду.

– За попередній тиждень, із 9 до 15 жовтня, зареєстрували 143 300 випадків захворювань (ГРВІ, Covid-19 та грип), що на 20% більше, ніж тиждень тому, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них – 84 956 дітей віком до 17 років. Найбільше хворих у Київській, Рівненській та Житомирській областях. Найменше випадків захворювання – у Запорізькій та Херсонській областях.

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Загалом по Україні 3 330 осіб потрапили до лікарень із захворюваннями на ГРВІ, грип та Covid-19. Серед пацієнтів, які потребували госпіталізації, 57% – діти до 17 років.

Із 9 до 15 жовтня в країні зареєстровано 34 летальних випадки внаслідок Covid-19, серед людей, старших за 35 років. Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано. Грип штаму А виявили в Івано-Франківській області, у Чернівецькій області циркулює грип типу В.

У МОЗ нагадали, що найдієвіша профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка рекомендується, проте не входить до переліку безоплатних вакцин.

В Україні доступні дві вакцини – французького та корейського виробництва – проти грипу, які пройшли державний контроль відповідності показникам якості та продаються в аптеках. Майже 7 тис. українців уже зробили щеплення проти грипу.