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Вакцинация

Медики смогут бесплатно прививаться от гриппа: в регионы завезли 60 тыс. доз вакцин

19 октября 2023, 15:31
Марина Мелехова редактор
вакцина, щеплення
Источник: Pixabay

Украина получила 60 тыс. доз вакцины против гриппа в рамках международной инициативы PiVi, которыми планируют бесплатно привить медиков.

Вакцинация против гриппа не входит в перечень бесплатных прививок, однако рекомендована всем, кто работает в местах массового скопления людей и людям из групп риска — медикам, учителям, беременным, детям до 5 лет и лицам после 60 лет.

Ежегодная вакцинация — самое действенное средство для профилактики гриппа. Вакцина не влияет негативно на иммунитет человека, а лишь его укрепляет. Сделать прививку против гриппа можно не только в начале, но и в течение всего эпидсезона.

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На сегодня в аптеках Украины доступны две вакцины французского и корейского производства, которые прошли государственный контроль качества.

Напомним, грипп — это острое вирусное заболевание, чаще всего поражает органы дыхания, может протекать в тяжелой форме, вызвать осложнения: пневмонии, отиты, синуситы, менингит и даже привести к смерти.

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Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Грип медична допомога МОЗ Украины
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