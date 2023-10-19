Украина получила 60 тыс. доз вакцины против гриппа в рамках международной инициативы PiVi, которыми планируют бесплатно привить медиков.

Вакцинация против гриппа не входит в перечень бесплатных прививок, однако рекомендована всем, кто работает в местах массового скопления людей и людям из групп риска — медикам, учителям, беременным, детям до 5 лет и лицам после 60 лет.

Ежегодная вакцинация — самое действенное средство для профилактики гриппа. Вакцина не влияет негативно на иммунитет человека, а лишь его укрепляет. Сделать прививку против гриппа можно не только в начале, но и в течение всего эпидсезона.

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На сегодня в аптеках Украины доступны две вакцины французского и корейского производства, которые прошли государственный контроль качества.

Напомним, грипп — это острое вирусное заболевание, чаще всего поражает органы дыхания, может протекать в тяжелой форме, вызвать осложнения: пневмонии, отиты, синуситы, менингит и даже привести к смерти.