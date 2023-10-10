Как сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава, со 2 октября в столице начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом, ОРВИ и Covid-19: зарегистрировано 9 519 больных.

— Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога в 2,5 раза. Этот показатель составляет 322,4, — говорится в сообщении

В частности, заболели 5 786 детей (62,8% от общего количества больных), взрослых — 3 733 человека (39,2%). В структуре детской заболеваемости школьники составляют 45,3%.

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На прошлой неделе в медицинские учреждения столицы госпитализировали 109 человек, из них 25 детей и 84 взрослых. За это время привиты против гриппа 820 человек.

Коронавирусной инфекцией заболело 387 человек: 21 ребенок до 17 лет и 366 взрослых. Из них госпитализировали 29 больных, среди которых 7 детей и 22 взрослых.

Четверо взрослых находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двое взрослых больных скончались от осложнений Covid-19.