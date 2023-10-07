Четырехвалентная инактивированная французская вакцина против гриппа в ближайшие дни появится в украинских аптеках.

Препарат прошел государственный контроль качества. Об этом сообщает Минздрав.

Положительное заключение о соответствии требованиям государственных и международных стандартов получили 151 100 доз вакцины (серия X3E722V).

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В Украине ежегодно в так называемый сезон гриппа регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится именно на грипп и ОРВИ.

Поэтому известие о еще одной вакцине свидетельствует, что у украинцев, которые примут решение защитить себя от гриппа, будет выбор.

То, что вакцина четырехвалентная, то есть действенная против четырех актуальных для нынешнего сезона штаммов гриппа, делает ее особенно привлекательной.

Рост заболеваемости традиционно ожидается с 40-й недели, то есть с начала октября.

В Минздраве напоминают, прививка против гриппа не защищает от Covid-19 и наоборот.

Кроме того, согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, прививки против этих недугов можно совмещать и делать в один день или с минимальным интервалом.