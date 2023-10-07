Чотиривалентна інактивована французька вакцина проти грипу найближчими днями з’явиться в українських аптеках.
Препарат пройшов державний контроль якості. Про це повідомляє МОЗ.
Позитивний висновок про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів отримали 151 100 доз вакцини (серія X3E722V).
В Україні щороку в, так званий, сезон грипу реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких припадає саме на грип та ГРВІ. Тож звістка про ще одну вакцину свідчить, що в українців, які приймуть рішення захистити себе від грипу, буде вибір.
Те, що вакцина чотиривалентна, тобто, дієва проти чотирьох актуальних для нинішнього сезону штамів грипу, робить її привабливою.
Зростання захворюваності традиційно очікується з 40-го тижня, тобто з початку жовтня.
У МОЗ нагадують, щеплення проти грипу не захищає від Covid-19 і навпаки.
Крім того, згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, щеплення проти цих недуг можна поєднувати і робити в один день або з мінімальним інтервалом.