Як повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, із 2 жовтня в столиці розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, ГРВІ та Covid-19: зареєстровано 9 519 хворих.

– Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг у 2,5 раза. Цей показник становить 322,4, – ідеться в повідомленні.

Зокрема, захворіли 5 786 дітей (62,8% від загальної кількості хворих), дорослих – 3 733 особи (39,2%). У структурі дитячої захворюваності школярі становлять 45,3%.

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Минулого тижня в медичні заклади столиці госпіталізували 109 осіб, із них 25 дітей та 84 дорослих. За цей час щеплено проти грипу 820 осіб.

На коронавірусну інфекцію захворіло 387 осіб: 21 дитина до 17 років і 366 дорослих. З них госпіталізували 29 хворих, серед яких 7 дітей і 22 дорослих.

Четверо дорослих перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Двоє дорослих хворих померли від ускладнень Covid-19.