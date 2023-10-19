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Вакцинація

Медики зможуть безкоштовно щепитися від грипу: в регіони завезли 60 тис. доз вакцин

19 Жовтня 2023, 15:31
Марина Мелехова редактор
вакцина, щеплення
Джерело: Pixabay

Україна отримала 60 тис. доз вакцини проти грипу в межах міжнародної ініціативи PiVi, якими планують безоплатно щепити медиків.

Вакцинація проти грипу не входить до переліку безкоштовних щеплень, однак рекомендована всім, хто працює в місцях масового скупчення людей та людям з груп ризику – медикам, учителям, вагітним, дітям до 5 років та особам від 60 років.

Щорічна вакцинація – найдієвіший засіб для профілактики грипу. Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а лише його зміцнює. Зробити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а й упродовж усього епідсезону.

Зараз дивляться

На сьогодні в аптеках України доступні дві вакцини французького та корейського виробництва, які пройшли державний контроль якості.

Нагадаємо, грип – це гостре вірусне захворювання, що найчастіше вражає органи дихання, може протікати в тяжкій формі, спричинити ускладнення: пневмонії, отити, синусити, менінгіт і навіть призвести до смерті.

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Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Грип медична допомога МОЗ України
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