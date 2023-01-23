384 трансплантации органов провели украинские медики в 2022 году, увеличив на 20% количество таких операций по сравнению даже с довоенным 2021 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Трансплантацию органов в Украине сейчас проводят 32 медицинских центра. Благодаря усилиям их специалистов удалось осуществить 275 операций по пересадке почек, 74 – печени, 35 – сердца, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше пересадок в прошлом году выполнили в Первом медицинском объединении Львова, Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова и клинике Оберіг.

Сейчас смотрят — Важно, что постепенно увеличивается процент органных трансплантаций от умершего донора: от 53,7 % в 2021 г. до 55 % в 2022 г., — отмечают в ведомстве. По мнению специалистов Минздрава, это говорит о способности отечественной системы здравоохранения работать во время войны и осознании родственниками умерших, как их решение о согласии на трансплантацию органов помогает спасать жизнь другим украинцам. Также отмечается, что за прошлый год проведено 223 пересадки стволовых клеток: 192 – взрослым пациентам и 31 – детям. Подобную трансплантацию проводят сейчас в девяти украинских клиниках. Отмечается, что в трех из них – НСДБ Охматдет, Киевский центр трансплантации костного мозга и Черкасский областной онкологический диспансер – выполняют неродственные алогенные трансплантации.

Источник Минздрав

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