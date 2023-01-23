384 трансплантації органів провели українські медики у 2022 році, збільшивши на 20% кількість таких операцій порівняно навіть із довоєнним 2021 роком. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

– Трансплантацію органів в Україні зараз проводять 32 медичні центри. Завдяки зусиллям їхніх фахівців вдалося здійснити 275 операцій з пересадки нирок, 74 – печінки, 35 – серця, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше пересадок минулого року виконали у Першому медичному об’єднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова та клініці Оберіг.

– Важливо, що поступово збільшується відсоток органних трансплантацій від померлого донора: від 53,7% у 2021 р. до 55% у 2022 р., – зазначають у відомстві.

На думку фахівців МОЗ, це говорить про здатність вітчизняної системи охорони здоров’я працювати під час війни та усвідомлення родичами померлих, як їхнє рішення про згоду на трансплантацію органів допомагає рятувати життя іншим українцям.

Зараз дивляться Також зазначається, що за минулий рік проведено 223 пересадки стовбурових клітин: 192 – дорослим пацієнтам та 31 – дітям. Подібну трансплантацію проводять зараз в дев’яти українських клініках. Зазначається, що у трьох з них – НСДЛ Охматдит, Київський центр трансплантації кісткового мозку та Черкаський обласний онкологічний диспансер – виконують неспоріднені алогенні трансплантації.

Джерело МОЗ

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