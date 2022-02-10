На 89 году скончался известный французский ученый Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Он умер во Франции, в американском госпитале, расположенном в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен в присутствии родственников. Причина смерти не уточняется.

Информацию подтвердили сегодня, 10 февраля, в мэрии коммуны, а также несколько представителей научного мира, в том числе известный во Франции врач-инфекционист Дидье Рауль.

Монтанье получил в 2008 году Нобелевскую премию за открытие в 1983 году ВИЧ вместе с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси. Третьим лауреатом премии, разделившим ее с двумя французами в том году, стал немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, открывший папилломавирусы, вызывающие рак шейки матки.

Несмотря на свои достижения в научной сфере, Монтанье после получения премии неоднократно выступал с высказываниями, вызывавшими негативную реакцию в научном сообществе.

Так, в 2009 году он утверждал, что крепкий иммунитет может побороть ВИЧ за несколько недель, особенно в сочетании с хорошей диетой.

Также он говорил, что расстройства аутистического спектра имеют бактериальное происхождение и могут лечиться антибиотиками.

Источник: Liberation